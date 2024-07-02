شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل صخرة الأهلى يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل شريف عبد الفضيل، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمدرب العام لمنتخب 2007 الحالي، بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء، فهو من مواليد 2 يوليو 1982، وبدأ مسيرته مع النادى الإسماعيلى وشارك فى (96) مباراة، سجل خلالها هدفاً وحيداً خلال مشواره مع الدراويش، وأصبح محور اهتمام الإعلام المصرى خلال موسم الانتقالات الصيفية لموسم 2009-2010، حيث كان نقطة الصراع بين ناديى القمة الأهلى والزمالك.

ورغم أن مجلس الإسماعيلى كان يفضل انتقال اللاعب للزمالك خشية غضب جماهير الدراويش، إلا أن رغبة عبد الفضيل حسمت انتقاله إلى الأهلي فى النهاية ليبدأ اللاعب رحلة عامرة بالإنجازات مع النادي الاهلي.

وبدأ عبد الفضيل رحلة حصد الألقاب والبطولات، وتوج مع النادي الاهلي بـ13 بطولة محلية وافريقية بواقع ؛ بطولة دوري ابطال افريقيا ( مرتين ) والدورى العام 3 مرات، وكأس السوبر المصرى مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكونفدرالية مرة واحدة بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية مرتين عامي 2012 و2013.

كما نال شريف عبد الفضيل شرف تمثيل المنتخب الوطني الأول بجانب التتويج مع المنتخب العسكري ببطولة كأس العالم بالهند.

وعمل المدافع المخضرم في قطاع الناشئين في الأهلي عدة سنوات حقق خلالها نتائج جيدة استحق عليها إشادة مسئولو النادي خاصة قبل أن تنتهي علاقته بقطاع الناشئين في الأهلي ليتولى مهمة المدرب العام لمنتخب 2007.