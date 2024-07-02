شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يواجه الدومينيكان فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الثلاثاء، تصفيات منتخب السلة رجال، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويخوض المنتخب أولى مبارياته أمام جمهورية الدومينيكان فى الرابعة والنصف عصراً.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من، أحمد عادل، كريم الجيزاوى، باتريك جاردنر، يوسف شحاتة، عمرو الجندى، هيثم كمال، يوسف رفعت، أنس أسامة، عمر الشيخ، خالد عبد الناصر، عمر هشام ، وعمر طارق.

وخاض المنتخب معسكرا خارجيا فى لاتفيا خاض خلاله 3 مباريات ودية أمام منتخبات لاتفيا والكاميرون، بالإضافة إلى جورجيا.

ويرأس بعثة المنتخب مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وأيمن عودة عضو مجلس إدارة الاتحاد مديراً للفريق، وينضم اليهم عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد فتحي عضو مجلس الإدارة على نفقتهم الخاصة.