شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب من جوميز حسم موقف روقا مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو نادى الزمالك من البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفنى لفريق الكرة، تحديد موقفه من محمد أشرف روقا لاعب الفريق، ومدى رغبته فى استمرار اللاعب مع الأبيض من عدمه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم، ولم يتم فتح ملف التجديد مع اللاعب حتى الآن.

وتشهد الساعات المقبلة مناقشة مسئولى الزمالك مع الجهاز الفنى مصير محمد أشرف روقا وهل سيتم التفاوض معه للاستمرار أو السماح له بالرحيل.

وطلب أشرف روقا من الزمالك السماح له بالرحيل فى الوقت الحالى وعدم الانتظار لنهاية الموسم، خاصة أن تعاقده مع القلعة البيضاء ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ولم يتم التفاوض معه حول تجديد تعاقده.

يذكر أن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، وقع عقوبة مالية على محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، بسبب رفضه المشاركة فى تدريبات إضافية للاعبين بعد مواجهة سيراميكا.