شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتفى بصفقة يوسف أيمن فى الدفاع.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي الاكتفاء بالتعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري من أجل تدعيم مركز قلب الدفاع في الموسم المقبل، ولكن بشرط بقاء محمد عبد المنعم نجم الدفاع الأحمر فى الموسم المقبل، وتراجعه عن فكرة خوض تجربة الاحتراف الأوروبي بعد نهاية الموسم الحالي، باعتباره من الركائز الأساسية في صفوف الأهلي.

ويأتي تفكير الأهلي في الاكتفاء بصفقة يوسف أيمن لتدعيم مركز قلب الدفاع مع وجود كل من محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح، بخلاف بعض اللاعبين الشباب في قطاع الناشئين مثل معتز محمد وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد عابدين وريندورف سارباه.

وفي حال رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف الأوروبي في الصيف الجاري، سيكون لزاما على مسئولي النادي الأهلي التعاقد مع مدافع جديد، والأقرب أن يكون مدافع محلي، وأبرز الأسماء المرشحة محمد إسماعيل ومصطفى العش ثنائي زد، وإياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي.