شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب فى مهمة صعبة أمام إنبى بالدورى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج فريق إنبى فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، نظيره المقاولون العرب باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدورى "دورى nile".

ويبحث الفريقان خلال المباراة عن تقديم نتيجة إيجابية، حيث يرغب إنبى استغلال إقامة المباراة على أرضه فى قنص الثلاث نقاط بعد تعادله السلبى فى الجولة الأخيرة.

فيما يسعى المقاولون العرب لاستعادة توازنه والعودة لتقديم نتائج إيجابية تحسن من مركزه فى جدول الدورى تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة عماد النحاس الذى عاد لتدريب ذئاب الجبل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه فى الفرصة الأخيرة للبقاء وسط الكبار وعدم الهبوط إلى دورى المحترفين.

ويحتل فريق إنبى المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 41 نقطة، بينما يقع المقاولون العرب فى المركز الـ18 والأخير بجدول المسابقة برصيد 19 نقطة، ويمنى النفس فى تحقيق نتائج إيجابية بالمباريات المتبقية من عمر المسابقة.