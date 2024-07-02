شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يترقب مصير مشاركة عاشور وعبد المنعم وزيزو فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يترقب روجيريو ميكالى المدير الفنى لـ منتخب مصر الأولمبى مصير الثلاثى إمام عاشور ومحمد عبد المنعم وأحمد سيد زيزو من المشاركة فى الأولمبياد، بعدما طلبهم بشكل رسمى وتم إخطار ناديى الأهلى والزمالك بالأمر.

ويضع ميكالى فى حساباته أيضاً مصطفى فتحى لاعب بيراميدز تحسبا لتعذر انضمام أى لاعب من الثلاثى السابق ليكون بديلا جاهزا.

وتأكد إقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر الأولمبى قبل المشاركة فى أولمبياد باريس أمام أوكرانيا والعراق على أن تقاما فى باريس.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، معسكرا مغلقا ببرج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو المقبل استعدادا لأولمبياد باريس 2024.