شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتش عن الفوز أمام سموحة فى "مينى ماتش" اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل مباراة بيراميدز مع سموحة فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب، بعد توقفها بسبب اشتعال النيران فى أحد أعمدة استاد الإسكندرية ما أدى إلى عدم استكمالها.

وتلعب المباراة اليوم بنفس الظروف التى توقفت عليها فى الدقيقة 49 بنفس اللاعبين والتبديلات والإنذارات، والنتيجة التى كانت عليها بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم حسام حسن لسموحة وتعادل فيستون ماييلى لبيراميدز، وحصل الهانى سليمان حارس الفريق السكندرى على الكارت الأحمر، وبالتالى سموحة سيتكمل المباراة بـ10 لاعبين فقط.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز فى الصدارة برصيد 62 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الأهلى أقرب منافسيه على حصد اللقب، ويرغب الفريق السكندري فى تعطيل قطار انتصارات الفريق السماوى والخروج من لقاء الليلة بنتيجة إيجابية.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب دورى nile برصيد 63 نقطة، جمعها من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبو الفريق السماوى 43 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.