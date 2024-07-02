شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض على محمد عواد 8 ملايين جنيه لتمديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

قدم مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، عرضاً مالياً لمحمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لتجديد عقده مع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وعرض المجلس الابيض على اللاعب الحصول على 8 ملايين جنيه فى الموسم بدلا من 16 قيمة عقده مع النادى.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن قرار النادى بتخفيض قيمة العقد فى ظل وضع سقف للتعاقدات خلال الفترة المقبلة، حيث وافق عواد على التخفيض ولكن ليس بهذا المبلغ وهذه النسبة، وشهدت آخر جلسة جمعته مع الإدارة عدم الإعلان عن الموافقة على المبلغ، ولكن طلب من الإدارة وقت للتفكير فى العرض.

وأضاف المصدر، أن العرض الذى تم عرضه على عواد نفس قيمة عقد محمد صبحى حارس للفريق، الذى تم تجديد تعاقده مع الزمالك خلال الساعات الماضية.

واختتم المصدر بأن الزمالك فى انتظار رد من عواد على العرض بالحصول على 8 ملايين جنيه فى الموسم، وحال رفض اللاعب، سيتم الاكتفاء بالحراس المتواجدين بالفريق، خاصة بعد تصعيد الثنائى عمر عبد العزيز ومحمود الشناوى، بالإضافة إلى ما تردد عن تلقى عواد عروضا من أندية أخرى، والزمالك لا يقف أمام مصلحة أى من لاعبيه.