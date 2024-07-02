شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك يفاوض جوناثان وعبد الرحمن مجدى وفخر الدين بن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن دخول نادى الزمالك فى مفاوضات مع 3 صفقات من العيار الثقيل لضمهم فى الميركاتو الصيفى المقبل وتدعيم صفوف القلعة البيضاء فى مختلف المراكز.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الزمالك دخل فى مفاوضات مع 3 لاعبين، أولهم جوناثان ظهير أيسر مودرن فيوتشر، ويتقاضى جوناثان قرابة 600 ألف دولار ويتبقى له سنة فى عقده، ويرغب الزمالك فى ضم اللاعب، لكن بمبلغ أقل من ذلك، واللاعب مرحب بالعرض ولكن غير موافق على تقليل المقابل المادى.

وأضاف: اللاعب الثانى هو عبد الرحمن مجدى لاعب النادى الإسماعيلى، والزمالك بدأ يجس نبض الإسماعيلى، والأهلى لم يهتم بضم عبد الرحمن مجدى فى الفترة الأخيرة.

واختتم: اللاعب الثالث هو فخر الدين بن يوسف مهاجم المصرى، بسبب العروض المنتظرة لسيف الدين الجزيرى.