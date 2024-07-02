شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف مباراة الأهلى والطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى رفع رصيده إلى51 نقطة فى المركز الثانى بجدول الدورى، وذلك بعد تغلبه على طلائع الجيش برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الاثنين.

وحقق الأهلى الفوز على طلائع الجيش بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما الاثنين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى المصرى الممتاز، مستمرا فى مطاردة بيراميدز المتصدر برصيد 62 نقطة.

سجل أهداف الأهلى طاهر محمد طاهر، عمرو السولية، محمد عبد المنعم، وسام أبو على.

وبدأ الأهلى التحضير لمباراته المقبلة أمام الداخلية الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر المسابقة.