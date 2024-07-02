شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحرم كاف الزمالك من السوبر الأفريقى بسبب بو طيب؟ اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا علاقة بين ملف التراخيص ومباراة السوبر الأفريقى، وأن الزمالك سيشارك فيها بشكل طبيعى أمام النادى الأهلى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن كاف لن يوافق على مد فترة مهلة الزمالك لسداد أو تسوية غرامة خالد بو طيب مرة أخرى بعد المد السابق ليوم 5 يوليو الجارى.

وأخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مسئولى نادى الزمالك بأن يوم 5 يوليو الجارى، آخر مهلة للفريق الأبيض من أجل توفيق أوضاعه المالية، حتى يحصل على رخصة المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مطلع أن كاف أكد أن المهلة التى منحها للزمالك لمدة 5 أيام بعد انتهاء شهر يونيو، هى المهلة والفرصة الأخيرة أمام الزمالك حتى يتوصل لاتفاق مع المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق حول المديونية المستحقة، ليحصل بعدها الزمالك على رخصة المشاركة فى البطولة الأفريقية.

وأضاف المصدر أنه حال عدم نجاح الزمالك فى التوصل لاتفاق مع بوطيب أو تسديد الغرامة المستحقة للاعب، فلن يحصل على رخصة المشاركة فى الكونفدرالية، خاصة أن كاف رفض الاعتراف بأن العقوبة الموقعة على الزمالك جاءت بعد 31 مارس ما يسمح لهم بالمشاركة فى الكونفدرالية هذا الموسم.

ويعمل مسئولو نادى الزمالك على التواصل مع محامى اللاعب المغربي خالد بوطيب من أجل التوصل لحل فى أزمة المديونية المستحقة للاعب، والتى تبلغ 2 مليون و400 ألف يورو، ومازال التفاوض بين مسئولى القلعة البيضاء ومحامى اللاعب مستمرًا ولم يتم الاتفاق على نظام لجدولة تلك المديونية، والتى بناءً عليها قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف القيد للزمالك لثلاث فترات مقبلة.