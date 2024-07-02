شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض مباراة سموحة رغم بيان الاعتراض على قرار الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

يسعد نادى بيراميدز لاستكمال مباراة سموحة، والتى تجمع الفريقين فى الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى، وذلك على الرغم من البيان الذى أصدره النادى السماوى أمس يحتج من خلاله على قرار رابطة الأندية.

بيراميدز يصدر بيان اعتراض

أصدر مسئولو نادى بيراميدز بيانًا رسميًا للاعتراض على قرار رابطة الأندية باستكمال مباراة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، واعترض بيراميدز على قرار استكمال المباراة، مؤكدًا أن ما حدث من انقطاع الكهرباء يستوجب احتساب نقاط المباراة لصالحه، وفقًا للوائح تنظيم المسابقة، مؤكدين أنهم سيلجأون للمحكمة الرياضية بسبب هذا القرار.

وتعجب مسئولو بيراميدز فى البيان من إبلاغهم بقرار إعادة المباراة قبل موعد استكمالها بعدة ساعات فقط، رغم أن المباراة ستقام فى محافظة الإسكندرية، وهذا الأمر يحتاج لتنسيق وحجز فندق إقامة وغيرها من الترتيبات، وأكد بيراميدز، فى بيانه، أن هناك سوء إدارة لملف كرة القدم بشكل عام، وتعنت ضد بيراميدز غير مبرر، مشددين على تمسكهم باستكمال مسابقة الدورى التى يتصدرها الفريق حاليًا.

رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة بيراميدز وسموحة

وقررت رابطة الأندية المحترفة استكمال ما تبقى من مباراة بيراميدز وسموحة، ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء سيقام في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، وقالت الرابطة في بيانها "إعادة لعب ما تبقى من مباراة بيراميدز وسموحة من الدقيقة 49 بنفس ظروف المباراة الاسكور شيت والتبديلات والإنذارات والطرد".

سموحة يوافق على خوض مباراة بيراميدز

أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه وافق على استكمال مواجهة فريقه أمام بيراميدز بكامل ظروفها لإنقاذ الموسم الكروى فى مصر، وأضاف فرج عامر، فى تصريحات إذاعية "سوف نلتزم بقرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتم الحديث مع أحمد سامى المدير الفنى للفريق للعمل على المصلحة العامة وليس للمصلحة الشخصية، المباراة شهدت أخطاء تحكيمية كثيرة، وأتمنى إصلاح منظومة التحكيم كاملة".