شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحسم مصير زيزو من المشاركة مع المنتخب الأولمبى فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، منح البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، حق حسم مصير أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، من الانضمام للمنتخب الأولمبى المقرر مشاركته فى أولمبياد باريس.

وكشف مصدر فى الزمالك أنه تم إخطار جوميز أنه صاحب القرار فى الموافقة على انضمام زيزو للمنتخب الأولمبى من عدمه، حيث تلقى النادى خطابا رسميا من اتحاد الكرة لضم اللاعب، لصفوف المنتخب المقرر أن يطير إلى باريس يوم 13 يوليو.

رحب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بالمشاركة مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024، بعدما تلقى اللاعب اتصالا من مسئولى المنتخب واتحاد الكرة وأبدى اللاعب موافقته.

ويرغب ميكالى فى الاستعانة بزيزو بعدما تعذر ضم محمود تريزيجيه وعمر مرموش للأولمبياد بسبب رفض نادييهما طرابزون التركى وفرانكفورت الألمانى.