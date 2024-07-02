شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يستقر على انطلاق معسكر مزدوجى الجنسية لمنتخب الناشئين 10 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

استقر أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر 2008، على انطلاق معسكر مزدوجي الجنسية يوم 10 من شهر يوليو الجاري.

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية من أجل مشاهدة بعض اللاعبين المحترفين قبل أن يتم الاستقرار على مجموعة بعينها من أجل رؤيتهم في التدريبات والمباريات.

ويبحث الكاس ومعاونيه محمد إبراهيم ورامي وعادل وأحمد فوزي، على خوض وديتين خلال المرحلة المقبلة، من أجل الاستقرار على أسماء بعض اللاعبين من مزدوجي الجنسية الذي سيتم الاعتماد عليهم فيما بعد.

وتم التنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، ووليد العطار، المدير التنفيذي بالاتحاد، فيما يخص استدعاء المحترفين.

وحصد منتخب مصر للناشئين بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في الجزائر مؤخرًا، بعد التعادل مع محاربي الصحراء بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة والأخيرة، ووصل رصيد أحفاد الفراعنة لثمانية نقاط بينما توقف رصيد الجزائر عند 6 نقاط.