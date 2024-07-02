شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاركة أحمد فتوح فى تدريبات الزمالك بعد الإصابة بـ كاحل القدم والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البرنامج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بسبب معاناته من الإصابة في كاحل القدم، والتي تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الأخير.

ويخوض فتوح تدريبات تأهيلية منفردة، بالإضافة إلى التدريبات الخاصة في صالة الجيمانيزيوم وكذلك الركض حول الملعب .

ومن المقرر أن يعود فتوح للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، ويصبح جاهزا خلال أسبوع، حيث يغيب عن مباراة الفريق المقرر لها غدا الأربعاء أمام فاركو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.