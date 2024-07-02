شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا لاعب "يد" الزمالك السابق ينتقل لنادي النور السعودى والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد نادى النور السعودى مع محمد علاء السيد "لوكا" لاعب فريق الزمالك لكرة اليد السابق ، للانتقال إلى صفوفه لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل 2024 / 2025 بعد إنهاء مسيرته مع الزمالك بالتراضى .

وتعاقد مسئولو نادى الزمالك مع الإسبانى فرناندو باربييتو لتولى القيادة الفنية لفريق رجال كرة اليمن الموسم الجديد، وعمل فرناندو مدربا مساعدا بنادى برشلونة خلال الفترة من 2019 إلى 2021 ويمتلك سيرة ذاتية قوية.

ووجه الزمالك الشكر لعدد من اللاعبين الذين لم يحققوا المستوى المطلوب هذا الموسم، وهم "هشام السبكي - أحمد وليد – محمد البسيوني مودي محمد علاء السيد لوكا – محمد ياسين - مؤمن زكي".

نجح الزمالك فى تجديد تعاقد مازن رضا لمدة 3 مواسم من أجل الحفاظ على وجود اللاعب بالموسم الجديد، فى ظل اهتمام بعض الأندية فى الحصول على خدماته، فضلا عن الاقتراب من إعلان تجديد تعاقد محمود خليل "فلفل".