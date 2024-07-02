شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُجهّز بدائل طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق للمشاركة أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

يُجهّز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بدائل للثنائي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر الذي سيغيب عن لقاء الداخلية المقرر له بعد غد ، الخميس، في الدوري الممتاز.

وحصل أكرم وطاهر على بطاقات صفراء ثالثة في مباراة طلائع الجيش أمس الأثنين في الدوري التي فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة ليتأكد غيابهم عن مباراة الداخلية.

ويقوم المدير الفني بتجهيز بدائل لأكرم توفيق وطاهر خاصة وأن أكرم توفيق يشارك أساسياً الفترة الماضية بشكل مُستمر ، كما ظهر طاهر أساسياً في أخر مباراتين أمام فاركو وطلائع الجيش.

من ناحية أخرى ، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الأهلي على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأثنين على ‏استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.‏

وقال كولر: سعيد بالأداء والنتيجة التي حققها الأهلي أمام طلائع الجيش. لاعبو الفريق نفذوا ‏التعليمات الفنية المطلوبة منهم في الشوط الأول وسجلوا ثلاثة أهداف، وواصلوا الأداء بنفس ‏القوة خلال الشوط الثاني.‏

وأشار المدير الفني إلى أنه أجرى تغييرات مبكرة لإراحة بعض اللاعبين بسبب ضغط ‏المباريات ، مُشيداً بالمستوى المميز الذي قدمه طاهر محمد طاهر، خلال المباراة وتسجيله الهدف ‏الأول للفريق وصناعة الهدف الرابع، لافتًا إلى أنه صاحب القرار في تسديد طاهر ركلة ‏الجزاء التي حصل عليها الفريق.‏

وشدد كولر على أن الأهلي يواجه ضغط مباريات في بطولة الدوري، وأن الفريق يخوض ‏مباراة كل ٤٨ ساعة، وهو ما يواجهه الجهاز الفني بتطوير طريقة اللعب والتركيز على ‏استغلال الفرص والتدوير بين اللاعبين لمواجهة الضغط النفسي والذهني والفني الذي يتعرض ‏له الفريق.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يقاتل من مباراة لأخرى في المسابقة ‏بحثًا عن الفوز ببطولة الدوري، وأنه يمتلك الحلول الفنية لتعويض أي غياب عن الفريق.‏