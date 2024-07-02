شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مهام للجنة الحكام بعد إعادة هيكلتها .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقرر المجلس توجيه الشكر لكل من أحمد الجارحي وأحمد ساهر وسعيد عبد الغفار ومحمد أبو خاطر أعضاء اللجنة، وستقوم اللجنة بعدد من المهام بعد تعيينها.
سيكون على رأس أولويات لجنة الحكام بثوبها الجديد انهاء أزمات التعيينات للحكام فى المباريات، وانهاء حالة التخبط التى شهدتها المباريات خلال الفترة الأخيرة.توحيد القرارات التحكيمية خاصة قرارات تقنية الفيديو
كما سيكون هناك اجتماعات مع جميع الحكام لتوحيد القرارات، خاصة حكام الفيديو للحد من ظاهرة عدم توحيد القرارات خاصة فى القرارات المؤثرة مثل ركلات الجزاء.تجهيز الكشف الطبى واختبارات اللياقة البدنية للموسم الجديد للحكام خلال الفترة المقبلة
ستتولى اللجنة أيضا ملف تجهيز الكشف الطبى واختبارات اللياقة البدنية للموسم الجديد للحكام خلال الفترة المقبلة.
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