3 مهام للجنة الحكام بعد إعادة هيكلتها .. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد -

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بإعادة هيكلة لجنة الحكام، وإجراء عدد من التعديلات لتطوير اللجنة، وجاء القرار عقب اجتماع مطول مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم الاستقرار على ضم عزب حجاج وسامي فاروق، فيما تم توجيه الشكر لبعض أعضاء من اللجنة.

وقرر المجلس توجيه الشكر لكل من أحمد الجارحي وأحمد ساهر وسعيد عبد الغفار ومحمد أبو خاطر أعضاء اللجنة، وستقوم اللجنة بعدد من المهام بعد تعيينها.