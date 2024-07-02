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3 مهام للجنة الحكام بعد إعادة هيكلتها .. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد -  

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بإعادة هيكلة لجنة الحكام، وإجراء عدد من التعديلات لتطوير اللجنة، وجاء القرار عقب اجتماع مطول مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم الاستقرار على ضم عزب حجاج وسامي فاروق، فيما تم توجيه الشكر لبعض أعضاء من اللجنة.

 

وقرر المجلس توجيه الشكر لكل من أحمد الجارحي وأحمد ساهر وسعيد عبد الغفار ومحمد أبو خاطر أعضاء اللجنة، وستقوم اللجنة بعدد من المهام بعد تعيينها.

إنهاء أزمات وتخبط التعيينات في المباريات

سيكون على رأس أولويات لجنة الحكام بثوبها الجديد انهاء أزمات التعيينات للحكام فى المباريات، وانهاء حالة التخبط التى شهدتها المباريات خلال الفترة الأخيرة.

توحيد القرارات التحكيمية خاصة قرارات تقنية الفيديو

كما سيكون هناك اجتماعات مع جميع الحكام لتوحيد القرارات، خاصة حكام الفيديو للحد من ظاهرة عدم توحيد القرارات خاصة فى القرارات المؤثرة مثل ركلات الجزاء.

تجهيز الكشف الطبى واختبارات اللياقة البدنية للموسم الجديد للحكام خلال الفترة المقبلة

ستتولى اللجنة أيضا ملف تجهيز الكشف الطبى واختبارات اللياقة البدنية للموسم الجديد للحكام خلال الفترة المقبلة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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