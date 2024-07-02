شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يظهر في الزمالك ويؤدي تدريبات تأهيلية فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

ظهر طارق حامد لاعب الزمالك السابق وضمك السعودى الحالي، في مقر النادى الأبيض بميت عقبة ظهر اليوم ، وتوجه الى صالة الجيمانزيوم وخوض بعض التدريبات التأهيلية.

ونال طارق حامد تحية الكثيريين في مقر الزمالك لما قدمه اللاعب من مشوار حافل بالنجاحات والإخلاص والتحدي في الفريق قبل إنتقاله للدوري السعودي عبر بوابة ناديي إتحاد جدة وضمك.

وشارك طارق حامد مع ضمك في مباراته أمام الرائد، التي أقيمت 27 مايو الماضى، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

