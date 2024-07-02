شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكشف مستقبل كريستو بعد الخروج من حساباته فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، إعارة التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق لأحد الأندية المحلية خلال الموسم المقبل من أجل مُتابعته جيداً والوقوف على مستواه تمهيداً لإستعادته حال التألق خلال فترة الإعارة.

ولم يشارك كريستو مع كولر طوال الفترة الماضية مع مارسيل كولر لوجهة نظر فنية خاصة بالمدير الفني.

وأرتبط أسم كريستو بالعديد من العروض المحلية والخارجية أبرزها من تونس، وطلب المدير الفني من إدارة النادي إعارة اللاعب التونسي لأحد الأندية المحلية حتى تتم متابعته بشكل جيد ثم يتحدد مصيره بعد ذلك.

من ناحية أخرى ، أعرب مارسيل كولرعن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الأهلي على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأثنين على ‏استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.‏

وقال كولر: سعيد بالأداء والنتيجة التي حققها الأهلي أمام طلائع الجيش. لاعبو الفريق نفذوا ‏التعليمات الفنية المطلوبة منهم في الشوط الأول وسجلوا ثلاثة أهداف، وواصلوا الأداء بنفس ‏القوة خلال الشوط الثاني.‏

وأشار المدير الفني إلى أنه أجرى تغييرات مبكرة لإراحة بعض اللاعبين بسبب ضغط ‏المباريات ، مُشيداً بالمستوى المميز الذي قدمه طاهر محمد طاهر، خلال المباراة وتسجيله الهدف ‏الأول للفريق وصناعة الهدف الرابع، لافتًا إلى أنه صاحب القرار في تسديد طاهر ركلة ‏الجزاء التي حصل عليها الفريق.‏

وشدد كولر على أن الأهلي يواجه ضغط مباريات في بطولة الدوري، وأن الفريق يخوض ‏مباراة كل ٤٨ ساعة، وهو ما يواجهه الجهاز الفني بتطوير طريقة اللعب والتركيز على ‏استغلال الفرص والتدوير بين اللاعبين لمواجهة الضغط النفسي والذهني والفني الذي يتعرض ‏له الفريق.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يقاتل من مباراة لأخرى في المسابقة ‏بحثًا عن الفوز ببطولة الدوري، وأنه يمتلك الحلول الفنية لتعويض أي غياب عن الفريق.‏