بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الداخلية.. وتطورات جديدة في موقف بيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الداخلية، بعد غدا الخميس، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب السلام، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن عمر كمال لاعب الفريق أصبح جاهزا لمباراة الداخلية، بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة في العضلة الأمامية.

وأضاف المصدر، أن عمر كمال يمكنه المشاركة في المباريات بشكل طبيعي لكن يبقى القرار الفني، في يد السويسري، مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأكمل، أن مارسيل كولر كان يفكر في ضمه لقائمة مباراة طلائع الجيش الماضية، ولكن في اللحظات الأخيرة قرر مواصلة استبعاده على أن يتم الاستعانة به في لقاء الداخلية.

وأتم المصدر، أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو، سوف يجري أشعة جديدة في الساعات القادمة على العضلة الخلفية لزيادة الاطمئنان على نفسه قبل تنفيذ المرحلة الأخيرة من العلاج والتأهيل ومن ثم العودة للتدريبات الجماعية.

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