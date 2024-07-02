"هي حرب".. تصريحات حماسية لرونالدو قبل مواجهة فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إن مواجهتهم أمام فرنسا ستكون بمثابة الحرب فهي مباراة ستكون صعبة.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره فرنسا عند العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل في دور ربع نهائي يورو 2024.

وأضاف رونالدو، في تصريحات أوردتها صحيفة "أوجوجو" البرتغالية اليوم الثلاثاء:"يورو 2024 هي الأخيرة لي بلا شك ولدينا مواجهة صعبة جدًا أمام فرنسا المرشحة للقب ولكن يجب أن خوض هذه الحرب أمامهم هذه هي كرة القدم".

وتابع النجم البرتغالي:"سأقدم أفضل ما لدي للمنتخب وسنقاتل للنهاية وهذا ما أقوم به طيلة حياتي ولم يسبق لي وأن شعرت بالخوف من مواجهة الأمور وجهًا لوجه، والاستسلام هو شيء لن تسمعه مني أبدًا، وليس مرتبطا باسمي نهائيًا".

وأتم صاحب الـ 39 عاماً تصريحاته بقوله:"أتأثر بكل ما تعنيه كرة القدم، بالحماس الذي أشعر به تجاه اللعبة، والحماس لرؤية مشجعيني وعائلتي، والعاطفة التي يكنها الناس لي".

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