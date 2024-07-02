اتحاد الكرة: لجنة حكام جديدة بعد نهاية عقد بيريرا.. وأخطاؤهم كانت بـ 8 مباريات فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إيهاب الكومي، إن البرتغالي فيتور بيريرا سيستمر في منصبه كرئيس لجنة الحكام حتى نهاية تعاقده.

وأشار الكومي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس مساء الإثنين، إلى أنهم سيشكلون لجنة حكام جديدة عقب نهاية التعاقد مع بيريرا في أغسطس المقبل.

وأضاف عضو إدارة اتحاد الكرة:"نثق في التحكيم المصري جداً ونتمنى يكونوا على قدر المسؤولية في الجولات المقبلة وندرس أي شكوى تصلنا من الأندية ولكن الأخطاء التحكيمية ليست معتمدة".

وأوضح الكومي أن لقطة هدف الاتحاد في مرمى الداخلية كان هناك "زوم" على اللاعبين ومن ثمّ لم تُحدد الخطوط بالشكل الصحيح ولكنه خطأ وكان يجب أن يحتسبه الحكم المساعد والأخطاء واردة في كل دوريات العالم.

وأتم تصريحاته بقوله:"أقيمت حتى الآن 271 مباراة بالدوري والحالات التي أثرت في نتائج المباريات لن تتجاوز 8 مباريات".

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