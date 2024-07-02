اخبار الرياضه

تفاصيل تواجد طارق حامد في الزمالك وخوضه تدريبات بالجيم (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يتواجد طارق حامد لاعب الفريق الأول لنادي ضمك السعودي، داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي.

وعلم موقع الخليج 365، أن طارق حامد يتواجد داخل نادي الزمالك، في زيارة عادية، في ظل فترة الراحة التي يحصل عليها حاليا، نظرا لانتهاء الدوري السعودي.

وأكد مصدر داخل النادي، أن طارق حامد يخوض تدريبات في الجيم الخاص بالفريق الأول، للحفاظ على لياقته.

وكان طارق حامد رحل عن نادي الزمالك منذ موسمين، وانضم إلى فريق اتحاد جدة السعودي، وحصل معهم على بطولة الدوري السعودي وبعدها رحل في إلى فريق ضمك.

اقرأ أيضا:

بالأسماء.. شوبير يكشف 3 صفقات من العيار الثقيل للزمالك

جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة فاركو

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا