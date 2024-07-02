نيرة الأحمر: قلة مُندسة تحاول الوقيعة بين الجمهور والنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قالت عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، نيرة الأحمر، إن هناك من وصفتهم بـ "القلة المُندسة" يحاولون الوقيعة بين النادي وجمهوره.

وأضافت الأحمر، في تصريحات لفضائية الزمالك مساء الإثنين:"العلاقة بين الجمهور والكيان أبدية ومستمرة منذ نشأة النادي وهناك قلة مُندسة وموجهة تنتمي لأشخاص لن يستطيعوا التدخل والتأثير على العلاقة بين الجمهور والكيان.. أنتم تتبعون وتحبون أشخاصًا لا الكيان ولا تمثلون الجمهور".

وتابعت عضو مجلس إدارة الزمالك:"نُقدر غضب الجماهير وسيأتي اليوم الذي نكشف به هذه القلة المُندسة ونمتلك مجلس إدارة يقوم بكل شيء لأجل النادي وهم مشجعون درجة ثالثة وما يحركهم هو حب الكيان".

وأتمت نيرة تصريحاتها بقولها:"القلة المُندسة تندس بين الجمهور لصالح بعض الأشخاص وجمهور الزمالك عظيم ويُعلمنا الوفاء والتضحية والانتماء والمساندة، ويريد دائماً أن يكون النادي في أفضل مكانة وهذا ليس عيبا، ويريد أن يحصل على حقه".

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