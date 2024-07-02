“بينهم مخاطرة".. 3 حلول للزمالك لإنقاذ الرخصة الأفريقية في اللحظات الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، لحل أزمة الرخصة الأفريقية خلال الساعات الحالية، من أجل المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

ويرفض الاتحاد الأفريقي منح الزمالك الرخصة الأفريقية، نظرا لعدم توفيق أوضاعه، وإيقافه قيده بسبب المديونيات للاعبين السابقين، ومنحه مهلة حتى يوم الجمعة المقبلة لحسم أموره.

وضمن نادي الزمالك المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، بصفته حامل لقب الموسم الماضي.

وأكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، يعمل على قدم وساق في الوقت الحالي لإنهاء هذه الأزمة وضمان المشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن النادي يقوم بالمفاوضات في الوقت الحالي مع المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، الذي له مستحقات تبلغ 2 مليون يورو، وهي السبب الرئيسي في إيقاف القيد، من أجل تسوية مستحقاته وجدولتها والحصول على مخالصة منه بضمانات وإرسالها للاتحاد الأفريقي.

أضاف المصدر، أن هناك مقترح آخر، وهو الحصول على قرض دولاري، بضمان مكافأة الفوز ببطولة الكونفدرالية، من أجل إنهاء مستحقات اللاعب المغربي قبل ساعات من انتهاء مهلة "كاف".

وأتم المصدر، أن الاقتراح الأخير وهو المخاطرة، والتقدم بطلب للاتحاد الأفريقي بمنح النادي الرخصة مع حجب مكافأة الفوز بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي، لحين إنهاء أزمة خالد بوطيب وباقي الديون.

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