شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "ميني ماتش" بيراميدز وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر الثلاثاء، 02 يوليو 2024 03:20 م

في واقعة فريدة بالدوري المصري، تستكمل اليوم الثلاثاء مباراة بيراميدز وسموحة، والتي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 28 من عمر المسابقة المحلية، بعد تعذر استكمالها في وقت سابق بسبب اشتعال حريق بغرفة التحكم بإستاد الأسكندرية وتعذر إصلاح أعمدة الإنارة. س:ما هو موعد مباراة بيراميدز وسموحة؟ ج:يقام "ميني ماتش" بيراميدز وسموحة في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك بدلاً من ستاد الإسكندرية والذي استضاف الشوط الأول من عمر المباراة قبل حدوث أزمة انقطاع الكهرباء واشتعال حريق بغرفة التحكم. س: في أي دقيقة تستأنف مباراة بيراميدز وسموحة؟ ج:قررت رابطة الأندية المحترفة استكمال ما تبقى من مباراة بيراميدز وسموحة من الدقيقة 49 بنفس ظروف المباراة الاسكور شيت والتبديلات والإنذارات والطرد". س: ما هو موقف بيراميدز من استكمال المباراة؟ ج:أصدر نادى بيراميدز بيانًا رسميًا للاعتراض على قرار رابطة الأندية باستكمال مباراة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة

وتعجب مسئولو بيراميدز فى البيان من إبلاغهم بقرار إعادة المباراة قبل موعد استكمالها بعدة ساعات فقط، رغم أن المباراة ستقام فى محافظة الإسكندرية، وهذا الأمر يحتاج لتنسيق وحجز فندق إقامة وغيرها من الترتيبات، وأكد بيراميدز، فى بيانه، أن هناك سوء إدارة لملف كرة القدم بشكل عام، وتعنت ضد بيراميدز غير مبرر، مشددين على تمسكهم باستكمال مسابقة الدورى التى يتصدرها الفريق حاليًا. س: ما هو موقف سموحة من استكمال اللقاء؟ ج:أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه وافق على استكمال مواجهة فريقه أمام بيراميدز بكامل طروفها لإنقاذ الموسم الكروى فى مصر، وأضاف فرج عامر، فى تصريحات إذاعية "سوف نلتزم بقرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتم الحديث مع أحمد سامى المدير الفنى للفريق للعمل على المصلحة العامة وليس للمصلحة الشخصية، المباراة شهدت أخطاء تحكيمية كثيرة، وأتمنى إصلاح منظومة التحكيم كاملة". س: من هو طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وسموحة؟ ج:يقود الحكم محمد سلامة ما تبقى من مباراة بيراميدز وسموحة، ويعاونه كل من مصطفى حسن ورجب محمد وحكم رابع السيد منير وحكم فيديو محمود الدسوقي ويساعده أحمد ناجي، وذلك بعدما كان نفس الطاقم قاد الجزء الأول من اللقاء قبل إلغاء المباراة بسبب أزمة ستاد الإسكندرية. س:ما هو موعد مباراة بيراميدز وسموحة؟ ج:يقام "ميني ماتش" بيراميدز وسموحة في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك بدلاً من ستاد الإسكندرية والذي استضاف الشوط الأول من عمر المباراة قبل حدوث أزمة انقطاع الكهرباء واشتعال حريق بغرفة التحكم. س: في أي دقيقة تستأنف مباراة بيراميدز وسموحة؟ ج:قررت رابطة الأندية المحترفة استكمال ما تبقى من مباراة بيراميدز وسموحة من الدقيقة 49 بنفس ظروف المباراة الاسكور شيت والتبديلات والإنذارات والطرد". س: ما هو موقف بيراميدز من استكمال المباراة؟ ج:أصدر نادى بيراميدز بيانًا رسميًا للاعتراض على قرار رابطة الأندية باستكمال مباراة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز، واعترض بيراميدز على قرار استكمال المباراة، مؤكدًا أن ما حدث من انقطاع الكهرباء يستوجب احتساب نقاط المباراة لصالحه، وفقًا للوائح تنظيم المسابقة، مؤكدين أنهم سيلجأون للمحكمة الرياضية بسبب هذا القرار.وتعجب مسئولو بيراميدز فى البيان من إبلاغهم بقرار إعادة المباراة قبل موعد استكمالها بعدة ساعات فقط، رغم أن المباراة ستقام فى محافظة الإسكندرية، وهذا الأمر يحتاج لتنسيق وحجز فندق إقامة وغيرها من الترتيبات، وأكد بيراميدز، فى بيانه، أن هناك سوء إدارة لملف كرة القدم بشكل عام، وتعنت ضد بيراميدز غير مبرر، مشددين على تمسكهم باستكمال مسابقة الدورى التى يتصدرها الفريق حاليًا. س: ما هو موقف سموحة من استكمال اللقاء؟ ج:أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه وافق على استكمال مواجهة فريقه أمام بيراميدز بكامل طروفها لإنقاذ الموسم الكروى فى مصر، وأضاف فرج عامر، فى تصريحات إذاعية "سوف نلتزم بقرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتم الحديث مع أحمد سامى المدير الفنى للفريق للعمل على المصلحة العامة وليس للمصلحة الشخصية، المباراة شهدت أخطاء تحكيمية كثيرة، وأتمنى إصلاح منظومة التحكيم كاملة". س: من هو طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وسموحة؟ ج:يقود الحكم محمد سلامة ما تبقى من مباراة بيراميدز وسموحة، ويعاونه كل من مصطفى حسن ورجب محمد وحكم رابع السيد منير وحكم فيديو محمود الدسوقي ويساعده أحمد ناجي، وذلك بعدما كان نفس الطاقم قاد الجزء الأول من اللقاء قبل إلغاء المباراة بسبب أزمة ستاد الإسكندرية.

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