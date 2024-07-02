7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الثلاثاء، 2-7-2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يحدد 9 يوليو لنظر تظلم بيراميدز على قرار استكمال مباراة سموحة، و رابطة الأندية ترفض إيقاف الدورى 15 يوماً بسبب الأولمبياد.

اتحاد الكرة يحدد 9 يوليو لنظر تظلم بيراميدز على قرار استكمال مباراة سموحة

تقدم مسئولو نادي بيراميدز باستئناف على قرار إدارة المسابقات برابطة الاندية استكمال مباراة الفريق السماوي أمام سموحة، وعدم احتساب نقاط المباراة لصالح بيراميدز.

رابطة الأندية ترفض إيقاف الدورى 15 يوماً بسبب الأولمبياد

رفض مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة ما تردد حول إيقاف مسابقة الدورى الممتاز خلال منافسات أولمبياد باريس 2024، التى يخوضها منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي.

الزمالك يطلب من جوميز حسم موقف روقا مع الفريق

طلب مسئولو نادى الزمالك من البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفنى لفريق الكرة، تحديد موقفه من محمد أشرف روقا لاعب الفريق، ومدى رغبته فى استمرار اللاعب مع الأبيض من عدمه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم، ولم يتم فتح ملف التجديد مع اللاعب حتى الآن.

الأهلي يكتفى بصفقة يوسف أيمن فى الدفاع.. بشرط

يدرس مسئولو النادي الأهلي الاكتفاء بالتعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري من أجل تدعيم مركز قلب الدفاع في الموسم المقبل، ولكن بشرط بقاء محمد عبد المنعم نجم الدفاع الأحمر فى الموسم المقبل، وتراجعه عن فكرة خوض تجربة الاحتراف الأوروبي بعد نهاية الموسم الحالي، باعتباره من الركائز الأساسية في صفوف الأهلي.

ميكالى يترقب مصير مشاركة عاشور وعبد المنعم وزيزو فى أولمبياد باريس

يترقب روجيريو ميكالى المدير الفنى لـ منتخب مصر الأولمبى مصير الثلاثى إمام عاشور ومحمد عبد المنعم وأحمد سيد زيزو من المشاركة فى الأولمبياد، بعدما طلبهم بشكل رسمى وتم إخطار ناديى الأهلى والزمالك بالأمر.

بيراميدز يفتش عن الفوز أمام سموحة فى "مينى ماتش" اليوم بالدورى

تستكمل مباراة بيراميدز مع سموحة فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب، بعد توقفها بسبب اشتعال النيران فى أحد أعمدة استاد الإسكندرية ما أدى إلى عدم استكمالها.

الزمالك يعرض على محمد عواد 8 ملايين جنيه لتمديد تعاقده

قدم مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، عرضاً مالياً لمحمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لتجديد عقده مع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وعرض المجلس الابيض على اللاعب الحصول على 8 ملايين جنيه فى الموسم بدلا من 16 قيمة عقده مع النادى.