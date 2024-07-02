شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعين خالد الشناوي طبيباً للمنتخب فى بطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

قرر الاتحاد المصري للاسكواش، تعيين الدكتور خالد الشناوي طبيباً لبعثة الفراعنة التي تسافر إلى أمريكا الأسبوع المقبل للمشاركة في بطولة العالم للناشئين، وبدأ المنتخب الوطني لناشئى الاسكواش استعداداته لبطولة العالم للناشئين، والتي ستقام في نادي هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يشارك 46 منتخباً يتصدرها مصر، ويضم كل منتخب أربعة لاعبين تقل أعمارهم عن 19 عامًا، في مباريات فردية، حيث يتأهل الفريق الأول الذي يفوز بمباراتين.

ستتضمن بطولة هذا العام إقامة منافسات الرجال والسيدات في وقت واحد لأول مرة في تاريخ البطولة، في بطولة الرجال، من المقرر أن يتنافس 27 فريقًا، وهو خامس أكبر مشاركة في تاريخ الحدث.

وفي منافسات السيدات يشارك 19 فريقا، وهو ثاني أكبر عدد بعد بطولة 2005 التي شهدت تنافس 20 فريقا، هذا العام، سيرسل 16 اتحادًا فرقًا للرجال والسيدات، بما في ذلك الولايات المتحدة المضيفة، ووتحمل إنجلترا لقب الرجال إنجلترا، بينما تدافع مصر عن لقب السيدات.

وستشهد بطولة هذا العام أيضًا الظهور الأول للفلبين وماكاو الصينية، حيث يرسل كلا الاتحادين فريقًا للرجال لأول مرة.