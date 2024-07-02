شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد جهود 10 لاعبين أمام فاركو بدروى NILE والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز 10 لاعبين فى مباراة فاركو المقرر لها غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

وجاءت الغيابات كالتالى:

1- أحمد فتوح )إصابة في الكاحل).

2- شيكابالا (إصابة في العضلة الأمامية).

3- ناصر منسي (إصابة في العضلة الخلفية).

4 - سيف فاروق جعفر (إصابة في العضلة الخلفية).

5 - سيف الدين الجزيري (إصابة في العضلة الخلفية).

6- مصطفى الزناري (إصابة في العضلة الخلفية).

7- الونش (إصابة في الرباط الصليبي).

8- أحمد حمدى (إصابة في الرباط الصليبي).

9- محمد عبد الشافى (إصابة في الرباط الصليبي).

10- مهاب ياسر (فنى).

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو، المقرر لها غداً الأربعاء باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – زياد كمال – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".