شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد جهود 10 لاعبين أمام فاركو بدروى NILE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالثلاثاء، 02 يوليو 2024 04:23 م
يفتقد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز 10 لاعبين فى مباراة فاركو المقرر لها غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).وجاءت الغيابات كالتالى:
1- أحمد فتوح )إصابة في الكاحل).
2- شيكابالا (إصابة في العضلة الأمامية).
3- ناصر منسي (إصابة في العضلة الخلفية).
4 - سيف فاروق جعفر (إصابة في العضلة الخلفية).
5 - سيف الدين الجزيري (إصابة في العضلة الخلفية).
6- مصطفى الزناري (إصابة في العضلة الخلفية).
7- الونش (إصابة في الرباط الصليبي).
8- أحمد حمدى (إصابة في الرباط الصليبي).
9- محمد عبد الشافى (إصابة في الرباط الصليبي).
10- مهاب ياسر (فنى).
وتضم قائمة الزمالك كلاً من:
حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – زياد كمال – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.
خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".
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