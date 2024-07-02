شكرا لقرائتكم خبر عن سيد ياسين يدرس إجراء تعديلات على تشكيل إنبى أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

يدرس سيد ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إجراء تعديلات على تشكيل الفريق البترولى أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة دورى المصرى الممتاز (دورى nile).

ومن المتوقع أن يعيد سيد ياسين أحمد أمين أوفا لقيادة الهجوم بعد غيابه عن التشكيل الأساسي باللقاء الماضى في مباراة بلدية المحلة ليكون التشكيل المتوقع كالتالى حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي،خط الدفاع: محمد حمدي- أحمد كالوشا- محمد حامد- أحمد صبيحة،خط الوسط: مودي ناصر- مصطفى شكشك- أحمد العجوز- مصطفى دويدار،خط الهجوم: أحمد نادر حواش- أحمد أمين أوفا.

ويستدرج فريق إنبى فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، نظيره المقاولون العرب باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدورى "دورى nile".

ويبحث الفريقان خلال المباراة عن تقديم نتيجة إيجابية، حيث يرغب إنبى استغلال إقامة المباراة على أرضه فى قنص الثلاث نقاط بعد تعادله السلبى فى الجولة الأخيرة.

ويحتل فريق إنبى المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 41 نقطة، بينما يقع المقاولون العرب فى المركز الـ18 والأخير بجدول المسابقة برصيد 19 نقطة، ويمنى النفس فى تحقيق نتائج إيجابية بالمباريات المتبقية من عمر المسابقة.