شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفنى لفريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء غد، الاربعاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

وجاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كمال السيد، عبدالله جمال

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد نصر، حاتم سكر، عصام صبحى

الوسط: محمد بيومي، محمد مخلوف، هشام محمد، عبد الرحمن مجدى، محمد عبد السميع، عمر الساعي، مروان حمدى، محمد خطاري، عمر القط، إيريك تراورى

الهجوم: نادر فرج، على الملواني، حسن صابر، خالد النبريصى

وعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.

وخسر الاسماعيلى من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد بهدف دون رد بالجولة الاخيرة لمسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 7 فوز وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.