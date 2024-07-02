شكرا لقرائتكم خبر عن 7 يوليو بدء قيد أندية دورى كرة اليد الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن بدء القيد لأندية الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 / 2025 للرجال والسيدات وكرة اليد المصغرة، يوم 7 يوليو الجارى ويستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر .



مواعيد القيد

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد ، برئاسة محمد الأمين، الأندية بضرورة سداد 60% من قيمة الاشتراك السنوى للموسم المحلى 2024 / 2025 قبل 31 أغسطس المقبل، مع سداد الـ40 % المتبقية قبل 15 ديسمبر المقبل.

وعمم اتحاد اليد على الأندية أنه لم يتم تسجيل أى لاعب فى فترة القيد الثانية شهر ديسمبر المقبل إلا بعد سداد المديونيات.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن تعديل موعد دراسة الاتحاد الأفريقى للمدربين للرخصة D والتى تقام تحت إشراف الاتحاد الدولى خلال الفترة من 7 أغسطس وحتى 11 من نفس الشهر بدلا من شهر يوليو المقبل.

ويتوجه منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور إلى كرواتيا فجر يوم 4 يوليو المقبل لخوض مباراة ودية مع أصحاب الأرض يوم 6 من نفس الشهر فى إطار الإستعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وأسفرت منافسات قرعة اليد بأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية ، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك و كرواتيا و النرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا و الأرجنتين و البحرين.