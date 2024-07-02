شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على انضمام زيزو للمنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، بانضمام أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، لصفوف المنتخب الأولمبى للمشاركة معه فى أولمبياد باريس.

واستطلع مجلس إدارة الزمالك رأى الجهاز الفنى فى السماح لزيزو بالانضمام للمنتخب الأولمبى، وهو ما رحب به المدرب، رغم إن زيزو يعد من أهم العناصر بصفوف الزمالك وغيابه سيكون مؤثرًا بشكل كبير على أداء الفريق.

وأخطر مسئولى الزمالك، جوميز أنه صاحب القرار فى الموافقة على انضمام زيزو للمنتخب الأولمبى من عدمه، حيث تلقى النادى خطابا رسميا من اتحاد الكرة لضم اللاعب، لصفوف المنتخب المقرر أن يطير إلى باريس يوم 13 يوليو.

ورحب أحمد زيزو لاعب الزمالك بالمشاركة مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024، بعدما تلقى اللاعب اتصالا من مسئولى المنتخب واتحاد الكرة وأبدى اللاعب موافقته.

ويرغب ميكالى فى الاستعانة بزيزو بعدما تعذر ضم محمود تريزيجيه وعمر مرموش للأولمبياد بسبب رفض نادييهما طرابزون التركى وفرانكفورت الألمانى.