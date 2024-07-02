شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعانى من الإصابات قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره فاركو في الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدورى، باللقاء الذى يقام غدا الأربعاء بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعانى الزمالك من وجود عدة إصابات قبل مواجهة فاركو، على رأسها الونش وعبد الشافى وأحمد حمدى للإصابة بالرباط الصليبى.

كما يتواجد في صفوف الزمالك عدة إصابات أخرى ، منها احمد فتوح ، ومصطفى الزنارى، وشيكابالا ، سيف الجزيرى..

نرصد في السطور التالية إصابات لاعبى الزمالك..



1- محمود حمدى الونش الرباط الصليبى

2- محمد عبد الشافى الرباط الصليبى

3- احمد حمدى الرباط الصليبى

4- سيف الجزيرى إصابة في العضلة الخلفية

5- محمود عبد الرازق شيكابالا إصابة في العضلة الامامية

6- أحمد فتوح تمزق في أربطة الكاحل

7- مصطفى الزنارى اجهاد في العضلة الخلفية

8- سيف جعفر إصابة فى العضلة الخلفية

9- ناصر منسى اصابة في العضلة الخلفية



