شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد تعاقد محمود فلفل نجم فريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد عقد محمود خليل "فلفل"، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، ووقع "فلفل" على عقود تجديده مع الزمالك، خلال الجلسة التي جمعته مع هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، ونيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي المجلس، حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويعد "فلفل" من العناصر الأساسية لـ"كوماندوز الزمالك"، وحصد مع الفريق 14 بطولة، بواقع 4 ألقاب لدوري المحترفين، و3 ألقاب لبطولة أفريقيا للأندية، و3 ألقاب للسوبر الإفريقي، ولقبان لكأس الكؤوس، ولقب للسوبر المصري، ولقب سوبر دوري محلي.

وكانت حالة من الغضب انتابت جمهور نادى الزمالك، والمهتم تحديدا برياضة كرة اليد، بعد خسارة جميع البطولات الموسم الحالي، وسط محاولات كبيرة لتصحيح الأوضاع مبكراً بعد ضياع الأمل الأخير بخسارة كأس مصر بالهزيمة أمام سبورتنج بنتيجة 27 / 25.

الموسم المنقضى شهد خسارة جميع البطولات للقلعة البيضاء على صعيد كرة اليد من دورى المحترفين والسوبر الأفريقى والكؤوس الأفريقية، والبطولة العربية، وأخيرا كأس مصر.

ويشهد قطاع كرة اليد خلال المرحلة المقبلة غربلة على صعيد الأجهزة الفنية واللاعبين من أجل استعادة الهيبة.