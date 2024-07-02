كولر يُجبر الأهلي على رفع "مزاد" يحيي عطية الله

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى اصرار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ضم لاعب أجنبي بمواصفات خاصة في مركز الظهير الأيسر خلال الموسم المقبل.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على 93.7 قائلا "رفض كولر الإستعانة بلاعبين محليين في هذا المركز لحين عودة علي معلول من الإصابة وطلب ضم لاعب صاحب خبرات طويلة في هذا المركز ".

وأشار محمد الليثى " أبدى كولر عدم قناعته التامة بجميع لاعبي الفريق الذين يؤدون في هذا المركز وهم ، كريم فؤاد وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس حيث قال لمسئولو الأهلي انه يدفع ببعض هؤلاء اللاعبين في مركز الظهير الأيسر لعدم وجود ظهير أساسي بنفس إمكانيات علي معلول وضغوط كولر أجبرت الأهلي على رفع سعر المغربي يحيى عطية الله ظهير فريق سوتشي الروسي ، حيث قرر مسئولو النادي رفع قيمة الصفقة من مليون و200 ألف دولار إلى مليون و500 ألف دولار لشراء اللاعب نهائياً أو أستعارته موسماً مقابل 400 ألف دولار ويتطلع الأهلي لضم الظهير المغربي الذي بات يُمثل أحد أهم الصفقات المطلوبة في الأهلي حسب رؤية مارسيل كولر".