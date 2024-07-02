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الأهلي يواجه أهلى جدة في حفل اعتزال خالد مسعد

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة ودية أمام فريق أهلى جدة السعودي ضمن فعاليات حفل اعتزال خالد مسعد نجم كرة القدم السابق.

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وأكدت صحفية "" السعودية أن النادي الأهلي سيشارك في حفل اعتزال خالد مسعد بخوض مواجهة أمام الراقي في منتصف نوفمبر المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر حقق فوزًا ثمينًا على نظيره طلائع الجيش برباعية نظيفة في المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين على استاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الممتاز.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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