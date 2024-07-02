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شيكابالا والجزيري على رأس غيابات الزمالك أمام فاركو بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لملاقاة نظيره فاركو مساء غد الأبعاء ، لحساب الجولة 29 من الدوري الممتاز.
 


وتشهد قائمة الأبيض للقاء غيابات عدة بسبب الإصابة  تأتي على النحو التالي ..
يأتي على رأسها الثنائي أحمد فتوح وشيكابالا ، وسيف الدين الجزيري.
وأحمد حمدي ، ومصطفى الزناري ، سيف فاروق جعفر ، والمهاجم ناصر منسي ، المدافع محمود حمدي الونش ، محمد عبد الشافي.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – زياد كمال – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.
خط  الهجوم:  يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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