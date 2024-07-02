9 إصابات وعقوبة.. غياب 14 لاعبا عن الزمالك أمام فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة خلال مواجهة فاركو، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره فاركو، غدا الأربعاء، في الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعد خوض 22 مباراة، حقق الفوز في 11 وتعادل في 4 وخسر 7 مباريات.

غياب 14 لاعبا عن الزمالك أمام فاركو

ويفقد نادي الزمالك خلال مواجهة فاركو المقبلة 14 لاعبا، لأسباب مختلفة وهم:

-أحمد فتوح: إصابة

-محمود علاء: رحل

-ياسر حمد: رحل

-محمد أشرف روقا: عقوبة من المدرب

-سيف الجزيري: إصابة

-مصطفى الزناري: إصابة

-سامسون: هروب

-محمود شيكابالا: إصابة

-سيف جعفر: إصابة

-ناصر منسي: إصابة

-مهاب ياسر: عدم جاهزية

-محمود الونش ومحمد عبدالشافي وأحمد حمدي: إصابة بالرباط الصليبي