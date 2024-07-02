اتفاق بين حمدي النقاز والزمالك لإنهاء الإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أنهى التونسي حمدي النقاز، لاعب فريق الإسماعيلي، أزمته مع نادي الزمالك، بعد صدور حكم ضده بسداد مستحقات نادي الزمالك.

وحصل نادي الزمالك على حكم مؤخرا بإيقاف حمدي النقاز، لحين دفع المبلغ المستحق للنادي الأبيض 110 ألف دولار قيمة التسوية، و50 ألف غرامة تأخير.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن حمدي النقاز تواجد خلال الساعات الماضية، داخل نادي الزمالك، وأنهى الأزمة وقام بتسوية المبلغ، على دفعات من أجل العودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك، بصدد التنازل عن الشكوى، بعد الاتفاق مع اللاعب، على أن يعود مرة أخرى للمشاركة في المباريات مع فريق الإسماعيلي.

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