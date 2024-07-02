النجوم: اتحاد الكرة يراوغ لمجاملة بيراميدز.. وسنتقدم بطلب عاجل لوقف رخصته الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي النجوم عزمه التقدم بصفة عاجلة لاتحاد الكرة المصري وهيئة منح التراخيص بالاتحاد بطلب لوقف منح الرخصة لنادي بيراميدز على خلفية أنه مدين لنادي النجوم منذ تاريخ 22 يونيو 2023.

وذكر نادي النجوم، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء:"اعتراض نادي النجوم قائم على أن نادي بيراميدز قد اتبع إجراءات التظلم أمام لجنة غير مختصة، وكان ينبغى أن يكون التظلم أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS) طبقاً للوائح النظام الأساسي للاتحاد وبالرغم من المماطلة في تفعيل القرار مُنذ صدوره بتاريخ 22 يونيو 2023 (أي ما يعادل 370 يوماً) ، إلا أن الاتحاد قد استمر في مجاملة نادي بيراميدز بإصدار القرار بتاريخ 27 يونيو 2024".

وأردف نادي النجوم:"سلمنا اتحاد الكرة القرار بتاريخ 1 يوليو 2024 بغرض تمكين نادي بيراميدز من الحصول على الرخصة دون وجه حق من خلال الممطالة وكسب الوقت حتى يضيع حق نادي النجوم في مطلبه العادل بوقف رخصة نادي بيراميدز من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) ومع افتراض حسن النية من الاتحاد بقبول تظلم نادي بيراميدز أمام جهة غير مختصة (لجنة التظلمات بإتحاد الكرة) فأنه وبكل تأكيد قد خالف إجراءات التظلم من حيث: الحد الزمني المتاح للتظلم بعد صدور القرار، سداد قيمة التظلم بإيصال رسمي بتاريخ تقديم التظلم، إخطار نادي النجوم بما يُفيد أن نادي بيراميدز قد قدم تظلم على قرار لجنة شئون اللاعبين (وهذا لم يحدث) وإخطار نادي النجوم بأسباب التظلم للرد عليها (وهذا لم يحدث)".

وتابع النادي:"القرار الصادر بتاريخ 27. يونيو 2024 لم يتم فيه ذكر تاريخ التظلم أو تاريخ إصدار القرار من لجنة التظلمات لذا نعرف عن أسفنا الشديد لما أقدم عليه اتحاد الكرة المصري بتلك المراوغات بالتحايل على اللوائح لمجاملة نادي بيراميدز لاكتساب الوقت وتعطيل صدور القرار لنادي النجوم لحين حصول نادي بيراميدز على رخصة المشاركة في البطولة الإفريقية".

وأوضح نادي النجوم أنه وفقاً للمستجدات التي من خلالها أقدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بمد مهلة استكمال مستندات الحصول على الرخصة إلى يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 ، سيتقدم بصفة عاجلة لاتحاد الكرة المصري وهيئة منح التراخيص بالاتحاد لوقف منح الرخصة لنادي بيراميدز على خلفية أنه مدين لنادي النجوم منذ تاريخ 22 يونيو 2023 مع ضرورة عرض وتقديم المستندات الدالة على سلامة الإجراءات لهيئة منح التراخيص باتحاد الكرة المصري قبل مخاطبته للجنة التراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) وقبل انتهاء فترة التمديد المشار إليها".

وذكر نادي النجوم:"نؤكد على الاتحاد بضرورة تسليمنا صورة من تلك المستندات التي تقدم بها نادي بيراميدز عند تقديم التظلم وهي الحد الزمني المتاح للتظلم بعد صدور قرار لجنة شئون اللاعبين، ومستند سداد قيمة التظلم بإيصال رسمي بتاريخ تقديم التظلم، ومستند مراسلة نادي النجوم بما يُفيد أن نادي بيراميدز قد تظلم من قرار لجنة شئون اللاعبين - وأسباب التظلم - وتاريخ إصدار القرار من لجنة التظلمات".

وأشار النادي إلى أن عدم التزام الاتحاد بتقديم هذه المستندات لمسئولي هيئة منح التراخيص بالاتحاد وكذلك تسليم نادي النجوم نسخة منها سيعد وثيقة إدانه للاتحاد تُمكن نادي النجوم الرجوع إليها في حال القيام بالتظلم أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS).

وأتم النادي بيانه بـ:"حرصاً من نادي النجوم على عدم حدوث ذلك فأننا نطلب فوراً عقد اجتماع في مبنى الاتحاد بحضور كلاً من المدير التنفيذي للاتحاد ومدير هيئة التراخيص بالاتحاد ومسئول الموافقة على قرار منح الرخصة بالاتحاد الإدارة القانونية لنادي النجوم لمناقشة ما تم الإشارة إليه قبل الشروع في إرسال موافقة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)".

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