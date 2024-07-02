رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد حارسه "فلفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، في بيان رسمي، تجديد التعاقد مع محمود خليل "فلفل" حارس الفريق الأول لكرة اليد.

ووقع فلفل على تجديد تعاقده مع الزمالك، أثناء جلسة جمعته مع هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، نيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي المجلس، حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

وحقق فلفل 14 بطولة مع فريق كرة اليد بالزمالك، 4 ألقاب لدوري المحترفين، 3 ألقاب لبطولة أفريقيا للأندية، 3 ألقاب للسوبر الإفريقي، لقبان لكأس الكؤوس، لقب للسوبر المصري ولقب سوبر دوري محلي.