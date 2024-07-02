حسابات تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

يستعد منتخب البرازيل، فجر الأربعاء، لمواجهة من العيار الثقيل أمام كولومبيا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بـ كوبا أمريكا 2024.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف المتصدر كولومبيا بـ 6 نقاط.

وقبل المباراة الثالثة والأخيرة ضد كولومبيا يبقى لمنتخب البرازيل 4 فرص لحسم تأهله لدور الـ 8، منها 3 فرص تضمن تأهله مباشرة دون الدخول في حسابات معقدة.

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فرص تأهل البرازيل لربع النهائي

الفوز على منتخب كولومبيا سيرفع رصيد البرازيل إلى 7 نقاط لتتأهل في صدارة المجموعة.

ويضمن التعادل صعود منتخب “السليساو”، في الوصافة برصيد 5 نقاط بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين كوستاريكا وباراجواي.

وقد يصعد المنتخب البرازيلي لدور الثمانية حال خسارته بأي نتيجة أمام كولومبيا، مع خسارة منتخب كوستاريكا على باراجواي.