شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الرسمى لجهاز عماد النحاس في المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

يستعد عماد النحاس المدير الفني الجديد للمقاولون العرب للظهور الأول مع ذئاب الجبل، في ولايته الثانية، بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق خلفاً لمعتمد جمال، والذي رحل لتراجع النتائج.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون لعماد النحاس كالتالي:

عماد النحاس مدير فني

علاء عبد الغني مدرب عام

طلعت محرم مدرب عام

حسن الشامي مدرب

عبد الرحمن فاروق مدرب

طارق سليمان مدرب حراس مرمى

عبد الرحمن عيسى مخطط أحمال

أحمد فاروق معد بدني

مجدي محمد علي مدير الفريق.



ويلتقي المقاولون العرب مع إنبي في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز إنبي بهدف نظيف.

وتعتبر مواجهة إنبي الاختبار الرسمي الأول لـ عماد النحاس مع ذئاب الجبل، بعد غياب نحو سنتين و6 أشهر وأسبوع واحد، ما يعادل 921 يوماً، عن آخر ظهور للنحاس على المقعد الفني للمقاولون.

وكانت مباراة سيراميكا والمقاولون العرب في موسم 2021-2022، والتي جمعت الفريقين يوم 24 ديسمبر 2021، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، هي آخر مباراة تولى فيها عماد النحاس قيادة المقاولون العرب في ولايته الأولى قبل الرحيل عن النادي.