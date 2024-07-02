شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محترفين في قائمة المنتخب الأولمبي النهائية للمشاركة في أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على ثلاثة محترفين في القائمة النهائية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

واستقر ميكالي على ضم الثلاثي بلال مظهر وعمر فايد وإياد العسقلاني، ضمن قائمة مكونة من 18 لاعبا، بجانب 4 لاعبين في القائمة الاحتياطية التي تسافر لفرنسا لخوض منافسات الأولمبياد يوم 13 يوليو الجاري.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، معسكرا مغلقا ببرج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو المقبل استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراة الأولى وفاز فى المباراة الثانية الثلاثاء، بهدفين باستاد القاهرة.

وتأكد غياب تريزيجيه عن قائمة المنتخب ضمن الثلاثي فوق السن بسبب رفض فريقه التركي، مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأوليمبي على الرغم من موافقة اللاعب، وأرجع النادي التركي قراره إلى حاجته لخدمات جناح منتخب مصر في بطولة الدوري الأوروبي.