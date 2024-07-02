شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر وليد عبد الجواد بإنهاء عقده مع فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

أصبح وليد عبد الجواد لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك اول الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد، وذلك بعد أن تم اخطاره بالاستغناء عنه من صفوف الفريق.

وقام الجهاز الفني بإبلاغ اللاعب بالاستغناء عنه، وإنهاء عقده مع الزمالك، حيث يتبقى في عقده مع الفريق موسم أخر.

يذكر أن الزمالك يسعى لحل أزمة مستحقات الأمريكي تو هولواى لاعب فريق كرة السلة السابق بالنادى، والتي تسببت في إيقاف قيد الفريق على مستوى فريق السلة.

وبدأ مسئولو الزمالك فى التواصل مع اللاعب للوصول إلى حل معه قبل نهاية الشهر الجارى حيث تنتهى المهلة التي منحها الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" لنادى الزمالك لحل الأزمة مع اللاعب.

وكان مصدر بالزمالك كشف أن المستحقات التي يطالب بها الاتحاد الدولى للعبة سدادها للاعب تصل إلى 61 ألف دولار، مستحقات متأخرة لم يحصل عليها عندما كان لاعبا بالفريق منذ عامين.