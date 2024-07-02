شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى المقاولون العرب وإنبى بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق إنبى بقيادة سيد ياسين التشكيل الاساسى الذى يخوض لقاء المقاولون العرب بعد قليل على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وجاء التشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع .. أحمد صبيحة ، أحمد يوسف ، أحمد خليل "كالوشا".

خط الوسط .. محمد حامد ، أحمد العجوز ، محمد ناصر ، مصطفى دويدار.

الهجوم .. رفيق كابو ، أحمد أمين "قفة" ، أحمد حواش.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس كالتالى:

حراسة المرمى .. محمود أبو السعود.

خط الدفاع .. أحمد علاء ، أحمد مودي ، فاروق كابور ، أمير عابد.

خط الوسط .. عمر فتحي ، محمد مجلي ، عمار حمدي ، جوزيف أوشايا.

خط الهجوم .. أمادو نياص ، محمد سالم.

وتعتبر مواجهة إنبي الاختبار الرسمي الأول لـ عماد النحاس مع ذئاب الجبل، بعد غياب نحو سنتين و6 أشهر وأسبوع واحد، ما يعادل 921 يوماً، عن آخر ظهور للنحاس على المقعد الفني للمقاولون.

ويحتل فريق إنبى المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 41 نقطة، بينما يقع المقاولون العرب فى المركز الـ18 والأخير بجدول المسابقة برصيد 19 نقطة، ويمنى النفس فى تحقيق نتائج إيجابية بالمباريات المتبقية من عمر المسابقة.