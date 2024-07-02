شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يقترب من تدعيم الأهلى أمام الداخلية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي من دخول قائمة الفريق لمباراة الداخلية ببطولة الدوري المصري ، وتماثل عمر كمال للشفاء من إصابته الأخيرة التى كانت عبارة عن شد فى العضلة الأمامية، وسيتم حسم موقفه خلال مران الغد وتبدو حظوظ دخوله قائمة مباراة الداخلية كبيرة، وهو ما سيُحدده مارسيل كولر المدير الفني عقب المران.

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وحقق الاهلى فوزاً عريضا على الطلائع برباعية دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة المحلية ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

من ناحية أخرى ، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الأهلي على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأثنين على ‏استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.‏

وقال كولر: سعيد بالأداء والنتيجة التي حققها الأهلي أمام طلائع الجيش. لاعبو الفريق نفذوا ‏التعليمات الفنية المطلوبة منهم في الشوط الأول وسجلوا ثلاثة أهداف، وواصلوا الأداء بنفس ‏القوة خلال الشوط الثاني.‏

وأشار المدير الفني إلى أنه أجرى تغييرات مبكرة لإراحة بعض اللاعبين بسبب ضغط ‏المباريات ، مُشيداً بالمستوى المميز الذي قدمه طاهر محمد طاهر، خلال المباراة وتسجيله الهدف ‏الأول للفريق وصناعة الهدف الرابع، لافتًا إلى أنه صاحب القرار في تسديد طاهر ركلة ‏الجزاء التي حصل عليها الفريق.‏

وشدد كولر على أن الأهلي يواجه ضغط مباريات في بطولة الدوري، وأن الفريق يخوض ‏مباراة كل ٤٨ ساعة، وهو ما يواجهه الجهاز الفني بتطوير طريقة اللعب والتركيز على ‏استغلال الفرص والتدوير بين اللاعبين لمواجهة الضغط النفسي والذهني والفني الذي يتعرض ‏له الفريق.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يقاتل من مباراة لأخرى في المسابقة ‏بحثًا عن الفوز ببطولة الدوري، وأنه يمتلك الحلول الفنية لتعويض أي غياب عن الفريق.‏