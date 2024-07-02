شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: وافقنا على انضمام زيزو للمنتخب الأولمبى لإعلاء أسم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك، إنه تمت الموافقة على انضمام أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، لصفوف المنتخب الأولمبى للمشاركة فى أولمبياد باريس، إعلاءً لإسم مصر.

تابع المصدر فى تصريحاته لليوم السابع، إن الزمالك يضع مصلحة المنتخبات فوق المصلحة الشخصية، مشيرًا إلى إن المنتخب المصرى الأولمبي سيشارك على أمل تحقيق انجاز فى أولمبياد باريس، الأمر الذى دفع الزمالك للموافقة على انضمام زيزو للفريق.

أضاف المصدر، إن الزمالك على مدار تاريخه لم يكون عقبة أمام مصلحة المنتخبات المصرية، ورغم إن زيزو يعد من أهم العناصر بصفوف الفريق وغيابه سيؤثر بشكل كبير على الزمالك إلا إن الإدارة والجهاز الفنى واللاعب رحبوا بطلب المنتخب الأولمبى.

واستطلع مجلس إدارة الزمالك رأى الجهاز الفنى فى السماح لزيزو بالانضمام للمنتخب الأولمبى، وهو ما رحب به المدرب، رغم إن زيزو يعد من أهم العناصر بصفوف الزمالك وغيابه سيكون مؤثرًا بشكل كبير على أداء الفريق.

وأخطر مسئولى الزمالك، جوميز أنه صاحب القرار فى الموافقة على انضمام زيزو للمنتخب الأولمبى من عدمه، حيث تلقى النادى خطابا رسميا من اتحاد الكرة لضم اللاعب، لصفوف المنتخب المقرر أن يطير إلى باريس يوم 13 يوليو.

ورحب أحمد زيزو لاعب الزمالك بالمشاركة مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024، بعدما تلقى اللاعب اتصالا من مسئولى المنتخب واتحاد الكرة وأبدى اللاعب موافقته.

ويرغب ميكالى فى الاستعانة بزيزو بعدما تعذر ضم محمود تريزيجيه وعمر مرموش للأولمبياد بسبب رفض نادييهما طرابزون التركى وفرانكفورت الألمانى.